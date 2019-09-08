高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉6日以「再踢爆！韓國瑜膳宿費高達94萬元，疑似住萬豪總統套房？」在臉書PO文。(摘自吳佩蓉臉書)

高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉6日以「再踢爆！韓國瑜膳宿費高達94萬元，疑似住萬豪總統套房？」在臉書PO文，並質疑高雄巿長韓國瑜的庶民形象。韓國瑜競選辦公室8日發聲明，要求吳佩蓉3天內公開道歉，否則提告。

韓辦表示，有關於吳佩蓉指稱萬豪酒店住總統套房並不是事實。當時是團隊的成員為台北開會行程而入住3天，入住的是普通客房。且所有的膳宿費為助選的貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定以及會計師認證。

針對吳佩蓉臉書所指，「住宿費一晚4萬多，李佳芬又恰巧在台北，韓國瑜有必要說明，這筆是不是住了萬豪的頂級總統套房」，韓辦也說明，有關李佳芬入住也為不實消息，當天16日在台北跑行程接受飛碟電台唐湘龍的專訪後，李佳芬即返回準備17日黃金周造勢，並無在台北停留。

韓選要求，吳佩蓉3天內公開道歉，否則將委請律師提告。並呼籲，韓國瑜競選時政治獻符合政治獻金法及會計師認證，監察院也已上網公告，有心人士任何不實的謠言或爆料，請先查明，否則將依法提告。

(中時 )