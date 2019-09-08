手指透過穿戴上機械手臂的操控器，可以輕易操控遠端機械手臂。（王雅芬攝）

中移物聯網六盤水劉泉峰經理為台灣媒體解說5G的運用。（王雅芬攝）

戴上VR設備，體驗智慧車聯網，情境真實的讓體驗者直呼神奇。（王雅芬攝）

中移物聯網六盤水工作人員持華為手機現場展示5G上傳、下載的高速。（王雅芬攝）

多數台灣人眼中的貴州特色，約略是茅台酒、老乾媽辣醬、豐富的少數民族及黃果樹瀑布等知名旅遊景點及特產。對於位於貴州西部，市齡只有40歲的六盤水市其實非常陌生。六盤水以六枝、盤州、水城三個地名共同命名，建立於1978年12月，在艱困的交通及地理環境下從以國防工業為主的三線建設城市轉型到今日5G的智慧示範城市，其與時俱進的蛻變速度著實令人驚嘆。

近年大陸5G技術已逐漸居全球領先地位，加上大陸電信龍頭華為集團創辦人任正非是貴州人，貴州就這麼順理成章的成為中國第一個大數據產業發展集聚區、中國第一個大數據交易所、中國第一個大數據戰略重點實驗室乃至「中英大數據港」皆選定於貴州落戶。

在2019年科技產業中最火熱的關鍵字莫過於5G，這意味著5G時代與我們近在咫尺，然而5G是什麼？5G議題因中美貿易磨擦、華為與美國的官司等因素引起全球大篇幅的關注。不論一網打盡或一匡天下的互聯，科技改變的不僅是生活，透過大數據、互聯網、物聯網與人工數位技術結合，城市變得會自己思考，社會、國家、世界動靜之間皆能隨時一手掌握。

2018年11月中國移動5G聯合創新中心在貴州西部的山地城市六盤水打造了一站式5G開放實驗室。這座實驗室通過感官、實景體驗展示及5G、物聯網、雲計算、大數據等領域的探索能力及應用成果，向民眾推介5G並同步體驗5G到來對社會、生活的顛覆性改變。目前已完成VR旅遊、5G遠程駕駛、VR自行車騎行體驗、5G雲雕刻等系統展示以及個人穿戴設備展示、其中智慧家庭場景模擬中涵蓋了智慧工業、智慧教育、智慧旅遊、智慧醫療等社會民生需求度較高的資訊運用方案，科幻電影裡智慧場域不再只是夢想。

兼具江南煤都與中國涼都美譽的貴冑六盤水市，得天獨厚的涼爽環境與充足的能源，非常適合智慧科技、大數據產業的運營與發展。從出生落地一張開眼開始，智慧居住、智慧飲食、無人駕駛、智慧醫療等全部變得非常Smart，若非在19度的夏天，用了360度的視野親身體驗萬物互聯、天人合一的5G科技運用，活在世界一隅的我們，怎會知道咫尺世界已經起了翻天覆地的改變。

(中時 )