一對公務員夫妻檔結婚22年，丈夫赫然發現妻子資產高達3千萬，而他自己只剩80萬，開始懷疑妻子有小王、兩人因此發生爭執，妻子因此訴請離婚。新竹地院審理認為，公務員妻無法解釋為何錢都進她口袋，造成婚姻嚴重裂痕，判准離婚且妻子應返還老公500萬元。

林男與陳女皆是公務員，兩人結婚22年育有一子。據UDN報導，陳女指控，10年前開始林男就無端懷疑她外遇、在外行為不檢，並說出「外面有人滿足你了嗎？」、「我是你老公為什麼不能幹你」等語。

之後林男更多次毆打她，2年前林男因病請假回台東與父母同住休養，不但開始拒絕支付家庭生活費，還不時回新竹跟蹤她，陳女控訴長期遭受先生肢體及精神暴力，訴請離婚。

林男則說婚後薪水全交妻子，她狂買12筆保單，不動產價值超過1400萬元，還買凌志轎車，婚後財產累積近3000萬元，可是他卻只剩80多萬，他不想離婚，但若法官判離，他希望能依法拿回財產差額的一半。

法官調查，二人皆為公務員，林男薪水還高於陳女，但兩人婚後財產差額達1千萬元，陳女是婚後收入實際管理者，竟導致夫妻財力差異甚鉅，造成婚姻產生裂痕，因此判准離婚，且判陳女應付差額半數的5百萬元給林男。

(中時電子報)