300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝）

300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝）

300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝）

300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型造勢晚會，國民黨新北市議員邱烽堯與挺韓的「貪食蛇神龍車隊」合作，號召300輛汽機車從韓的出身地壽德新村集結出發，繞行雙北市衝高氣勢；支持者身穿國旗元素服裝，插上國旗，整裝待發。

(中時 )