「貪食蛇」再現 300輛挺韓車隊中和出發 14:502019/09/08 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝） 300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝） 300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝） 300輛挺韓車隊重現「貪食蛇」挺韓盛況，從中和壽德新村集結出發。（黃世麒攝） 國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型造勢晚會，國民黨新北市議員邱烽堯與挺韓的「貪食蛇神龍車隊」合作，號召300輛汽機車從韓的出身地壽德新村集結出發，繞行雙北市衝高氣勢；支持者身穿國旗元素服裝，插上國旗，整裝待發。 (中時 ) #國旗 #新北市 #韓國瑜 #國民黨 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 300萬不單純？名嘴慟：拜託國民黨多學王世堅！ 08:502019/09/04 政治 質疑這3人共謀滅國民黨 藍將告林峯正 11:432019/09/04 政治 疑3人共謀滅國民黨 藍將先告林峯正 00:572019/09/05 政治要聞 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 能破解國民黨高層壞招！他成韓勝選法寶？ 08:082019/09/05 政治 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 柯和新潮流口水戰 網同情韓國瑜慘中槍 13:072019/09/06 政治 1450這樣救選情 韓黑悲痛：韓國瑜明年必勝選 09:162019/09/07 政治 從不參加造勢 高雄年輕韓粉曝今北上挺韓原因 10:022019/09/08 政治 政治熱門新聞 不是韓？民調四大族群全崩盤！前綠委傻眼：他慘了… - 政治 響應穿雲箭？她表態力挺韓國瑜！ - 政治 韓三重大造勢 蔣萬安終於表態了！網疑惑 - 政治 傻眼！傳郭這天後有大動作 他為卡韓竟做這事 - 政治 3分鐘看完韓國瑜今日造勢現場空拍與流程 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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