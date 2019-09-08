在像是第2個家的台北，韓國女子羽球好手成池鉉再度闖進YONEX中華台北羽球公開賽女單決賽，並以21：11、21：9輕取加拿大華裔選手李文珊，生涯第4度帶走台北公開賽冠軍。

大會女單第4種子成池鉉昨天在準決賽氣走韓國羽球女單接班人的同胞安洗瑩，決賽面對第2種子李文珊，首局就展現出相當好的狀態，讓李文珊兩局比賽沒有太多反擊機會，對於這場比賽，成池鉉說：「心裡還是有點緊張的，畢竟對手攻擊力不錯，所幸我的狀況還不錯，打起來就比較順。」李文珊則說，自己今天熱機比較慢 ，等到開始進入狀況時，已經來不及了。

成池鉉曾在2011、2013、2014年於台北羽球公開賽奪冠，對於睽違5年再度高舉冠軍獎盃，她說：「自己之前有傷，導致比賽狀態不是很好，後來加強肌力訓練，身體有稍微好一些。」至於心境上的成長，成池鉉補充：「前幾年自己還算是年輕選手，現在已經到了選手生涯中後段，享用更謹慎的心情看待比賽，盡心盡力完成每一次挑戰。」

昨天準決賽獲勝、取得個人本季第1張決賽門票後，成池鉉開心說台北像是她第2個家，對台北不陌生的她，相當享受在地美食，昨天去吃了許多韓國觀光客都喜歡的芒果冰，今天則計畫去逛夜市吃雞排、喝珍奶，「我要用吃來慶功！」

(中時電子報)