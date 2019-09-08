贊助企業信義房屋策略長周莊雲（後排左6）頒發創新實驗獎。（農委會提供／廖德修傳真）

第9屆大專生洄游農村競賽今（8）日舉辦「成果發表會暨頒獎典禮」，20個團隊歷經2個月的駐村，在激烈的競爭下，由朝陽大學視覺傳達設計系學生樂蘆Lolu團隊（駐村於台中市和平區達觀社區）榮獲「金獎」，並獲得10萬元獎金。

每年大學生的創意和實踐力都令人驚豔，今年除了改造農村閒置空間、改善社區景觀、協助農村產業及產品行銷；還有學生嘗試解決農村孩童教育問題，設計讓農村老人及小孩共同參與的活動，形成社區一家的感情，讓農村老人和小孩都能獲得適當的照顧，也有學生團隊針對銀髮族長照提出方案。

農委會副主委陳添壽表示，新世代農業需仰賴跨領域人才整合，大專生能以行動實踐來面對極端氣候，運用新觀念及新思維，以更精準的科學方式、更多元的工具，結合科技、行銷、管理、設計等其他專業，很值得肯定。

立委余宛如也說，她在民國104年曾擔任洄游二次方業師，持續關注洄游農村計畫，今年的同學表現傑出，有結合商行、農會等在地事業體，發展出更創新、更永續的在地經營模式。

本屆競賽與企業合作，由「信義房屋-全民社造行動計畫」提供競賽全額獎金；「台灣最美農村故事館」則提供10名農村實務學習的機會，將以成功扎根農村的青年為學習對象，選拔具發展潛力的大專生進入農村場域深度學習。

水土保持局副局長林長立則表示，暑假除了這20個團隊駐村，還有來自越南、泰國、菲律賓、印尼等4個新南向國家及中興大學國際學程等師生組成5個隊伍，來台駐村共學交流。充分顯示，大專生洄游農村的影響力已擴及國際。

(中時 )