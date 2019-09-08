今年美術名家年展以「歲月」為主題，展出107件豐富多元的藝術作品。（何冠嫻攝）

2019苗栗縣美術名家年展揭幕

推動苗栗美術教育以及凝聚縣內美術家力量，苗栗縣政府文化觀光局打造苗栗藝術寶庫，今年美術名家年展以歲月為主題，邀請107位各領域藝術家參展，呈現不同詮釋手法與理念並傳承交流，厚植苗栗藝術文化，今年更首次規畫3場名家系列講座，帶領民眾走進藝術世界。

策展人張富峻表示，各縣市辦理美術名家展覽目前僅剩下新北市與苗栗縣，而新北每2年舉辦一次，苗栗則年年舉辦，今年以「歲月」為題。他說明，歲月不只是一種滄桑的感傷情調，而是種以生機盎然循環不已的宇宙觀去觀照事物的變遷，並以年年有今朝的概念，呈現藝術家生命體會或在生活中的實踐，透過主客角度激發對歲月的豐富感受。

2019苗栗縣美術名家年展於8日開幕，縣內參展藝術家皆親臨盛會，張富峻指出，年度的展覽除了展出名家的匠心之作外，藝術家們更藉此相聚交流，長期於國外發展的藝術家也返鄉，與新一代傳承交流，厚植苗栗藝術文化。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，美術名家年展即日起至29日於第一展覽室、山月軒及中興畫廊展出107件包含水墨、書法、油畫、水彩、攝影、陶藝、木雕等豐富多元的藝術作品，今年首度規畫於策展期間安排名家講座，邀請東海大學教授詹前裕、台灣藝術大學教授蔡介騰及美國世界攝影家協會傑出攝影家李松茂，分享藝術家的創作理念、歷程，帶領民眾深入藝術世界。

(中時 )