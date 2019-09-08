李志奇牽著妻子入場。(圖／取自臉書)

陳凱倫擔任婚宴主持人。(圖／取自臉書)

李媽媽笑得開心。(圖／取自臉書)

新人「從天而降」登場。(圖／取自臉書)

背板有兩人名字的藏頭詩。

55歲的李志奇梅開二度，今年1月他向小他10歲、交往2年多的女友張瓊文求婚、3月登記結婚，小兩口昨(7日)晚在大直典華會館補辦婚宴，席開30桌，現場氣氛溫馨歡樂。

張瓊文目前是三總的心理社工師，李志奇家住內湖，他今早受訪時開玩笑地說：「以後進廠修理很方便。」他說因太太家低調，所以京劇圈、政治圈、演藝圈朋友都沒邀請，但仍感謝大家的祝福，他與前妻生的女兒已27歲，昨晚也在場見證爸爸的喜悅。

雙胞胎兄弟李志希、李志奇的父親是著名京劇表演藝術家李環春，媽媽是書法家、電台主播沈涪。兄弟倆出道30多年拍過不少電視、電影作品，個性較活潑的李志奇，曾演出電視劇《希望之鴿》、《新蜀山劍俠傳》、唐太宗李世民》及電影《竹劍少年》、《小爸爸的天空》、《過河小卒》等。

李志奇說，與太太交往2年來沒吵過架，為昨晚的婚宴也親力親為。向來頗具創意的李志奇，將婚宴打造為一場金馬獎盛宴，除了嘉賓上台時，響起金馬獎片頭音樂之外，他與太太稱為最佳男女主角，雙方父母則是最佳導演，「我當過1次金馬評審、當過4次頒獎人，我是電影人，婚宴主持人陳凱倫是電視人，合作起來很有默契」。

李志奇表示，當初在偶然機緣下認識太太，他幾年前辦了一場管弦音樂會，加入戲劇等橋段，其中有段描寫吸毒者戒毒過程，他想到當時還沒開始交往的太太會遇到這些病患，於是邀她參加音樂會排練，請她講給演員聽，讓演員在短時間內以精簡台詞表演出來，他有次送她回家，2人暢聊心理、戲劇、文化等話題，發覺她非常善解人意，因此開始交往。

提到求婚過程，他說今年年初，舅舅帶全家來台玩，晚上聚會吃飯，他跟媽媽講好準備戒指求婚，「當下她（太太）感動得哭了，我喜歡給驚喜，就像我們的婚禮一樣，我把婚禮做成宛如金馬獎，這些都代表我的用心」。李志奇表示，已不考慮再生小孩，除了考量台灣環境問題，他和太太也有共識，「她已45歲，等孩子上大學，她都6、70歲了，太辛苦了」。

(中時 )