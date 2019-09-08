蔡總統品嚐阿伯茶葉蛋，讚譽用阿薩姆紅茶加香料燉煮的茶葉蛋和香菇，既香又好吃。（楊樹煌攝）

蔡英文由立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰等人陪同，在全國地母信仰中心的埔里地母廟參拜。（楊樹煌攝）

總統蔡英文今8日南投行，在日月潭被詢及郭台銘的參選是否在幫助蔡連任？蔡英文不做正面回應，只笑答：一切以國政優先，選舉都按既定計畫進行，用很穩定的腳步在走，選舉節奏很穩健，希望明年選舉可以很順利成功過關。

總統蔡英文今天在日月行館出席全國律師節慶祝大會，與全國律師就司法改革進度與律師法修法過程交換意見後，在受訪談及選戰，她表示，2020台灣要贏，希望大家團結一致，要贏得2020大選，繼續為台灣貢獻服務，要讓台灣更好，也要讓台灣走向世界。

蔡英文並指出，南投縣的觀光產業是非常重要的一環，政府為帶動國人觀光旅遊，今年特別再推出秋冬旅遊補助，就是要讓大家多利用假期走出去，很高興看到日月潭有很多遊客，讓南投觀光更有活力，蔡總統並呼籲民眾，南投沿線都有漂亮景點而且很好玩，要遊客常來南投玩。

蔡總統接著在水社大街徒步遊街，看到民眾不斷高喊「總統好．總統凍蒜」，蔡英文也開心與群眾握手致意，感謝他們的熱情相挺，沿街與遊客互動熱絡，途中並停下腳步品嚐阿伯茶葉蛋，讚譽用阿薩姆紅茶加香料燉煮的茶葉蛋和香菇，既香又好吃。

在走訪水社老街與店舖和碼頭遊艇業者交流時，業者都表示，陸客不來，雖有南向的外國遊客和國旅團來，但仍彌補不了缺口；蔡總統向他們表示，政府的再加碼旅遊補助，會再帶動國人旅遊熱潮的。

蔡總統接著在埔里鎮長廖志城、立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰等人陪同，又前往至全國地母信仰中心的埔里地母廟參拜，蔡英文強調，明年選舉是攸關台灣民主、自由與生活能否延續下去的重要一戰，所以2020選舉一定要選給蔡英文，立委要支持民進黨推出的現任立委蔡培慧和水里鄉長陳癸佑。

總統蔡英文前往日月行館出席全國律師節慶祝大會，與全國律師就司法改革進度與律師法修法過程交換意見。（楊樹煌攝）

蔡總統在日月潭被詢及郭台銘的參選是否在幫助蔡連任？蔡英文笑答：一切以國政優先，選舉都按既定計畫進行，選舉節奏很穩健，希望明年選舉會很順利成功過關。（楊樹煌攝）

蔡總統南投行，行中不斷有民眾高呼「總統好．總統凍蒜」，蔡英文則開心不已的頻頻向群眾揮手致意。（楊樹煌攝）

蔡總統在日月潭水社大街與店家和遊客互動熱絡。（楊樹煌攝）

蔡總統在地母廟向民眾呼籲，2020選舉一定要選給蔡英文，立委要支持民進黨推出的現任立委蔡培慧和水里鄉長陳癸佑。（楊樹煌攝）

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