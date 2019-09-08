國民黨總統提名人韓國瑜新北大造勢8日前往板橋慈惠宮，韓國瑜（右二）在廟方代表陪同舉香向板橋媽參拜。（陳怡誠攝）

韓國瑜到板橋慈惠宮參拜。（王揚傑攝）

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今（8）日下午2時到板橋慈惠宮參拜，由於慈惠宮是鴻海集團總裁郭台銘的發跡廟，外界特別關心韓國瑜是否是刻意來與郭互別苗頭，韓國瑜參拜後表示，「完全沒有！」

韓國瑜說，他也是板橋人，也是板橋國小畢業，也是從小經過這家廟，也會來廟裡拜拜，所以這等於是自己的家鄉，獲國民黨提名參選2020年總統，第一站回我自己的家鄉新北市，也回到他從小生長的板橋，來慈惠宮拜拜，完全沒有跟誰別苗頭的意思，我們希望媽祖能保佑台灣民眾，能夠國家安全、人民有錢，沒和任何人別苗頭，不要誤會。

外傳郭台銘已朝參選總統準備，對此韓國瑜表示，團結未到最後關頭，絕不放棄，我們希望國民黨的大家庭能夠團結起來，2020年很清楚，台灣退一步幾乎失守，中華民國退一步極有可能亡國，2020年太重要，民進黨蔡英文執政三年半，民不聊生，民心思變，如過再讓她繼續執政四年，可以想見未來台灣會是怎樣的悽慘，所以我希望國民黨內其他菁英留在國民黨內大團結，讓無能、無德的民進黨蔡英文政府下台。

今天中午起，慈惠宮即開始聚集挺韓民眾，近下午2時，大批韓粉已擠爆宮廟內外，盛大場面完全不輸郭台銘來參拜時的景象，有韓粉還特別帶來「關公重忠義，脫黨無意義」標語，似在諷刺郭台銘欲脫黨參選。

韓國瑜到場時，眾多熱情韓粉爭相要與韓國瑜握手、拍照，場面幾乎失控，但也看出韓國瑜在板橋的高人氣。韓國瑜參拜、受訪後搭廂型車前往下一站蘆洲湧蓮寺，並無掃街行程。

國民黨總統提名人韓國瑜新北大造勢8日前往板橋慈惠宮，韓國瑜（見圖）完成參拜行程，離去前由人扶持向廟前群眾揮手致意。（陳怡誠攝）

【#Live】直搗郭董發跡廟 韓國瑜參拜板橋慈惠宮！

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