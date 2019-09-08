詐騙集團作為騙錢幌子的線上交易平台。（（刑事局提供／胡欣男台北傳真））

刑事局預防科分析這類假交友投資詐騙手法，提醒民眾注意。（刑事局提供／胡欣男台北傳真）

在台北市經商的53歲王姓熟男，日前遇到陌生正妹主動加臉書好友，對方自稱從事金融工作，每天甜言蜜語貼心問候，還說偏好有閱歷的成熟男子，對王男一見傾心，讓已婚的王男深陷戀愛錯覺。之後，女子表示有使用「TSKFX線上交易平台」投資外匯，遊說王開戶並把帳密交給她操盤，王為了討正妹歡心，前後匯款多次，最後女子竟稱投資虧損殆盡，還與他斷絕聯絡，王才驚覺遭詐騙，損失約新台幣400萬元。

警方表示，王雖已婚，但被該名網路正妹的照片吸引，且對方不斷灌他迷湯，讓他覺得自己仍有魅力，想將對方納為小三搞地下情。該女自稱在香港從事金融業，熟悉線上交易平台，鼓吹王加入投資，由她操盤便可穩賺不賠。

王為了討其歡心，先拿出1萬美元開戶，之後帳戶獲利穩定，便聽從正妹要求不斷加碼，不料就在王把最後一筆積蓄匯進平台後沒幾天，突然接到對方傳息告，知因操作失當，全部投資金額在一夜間虧損殆盡，接著就與王斷絕聯絡，王才恍然大悟，遇上愛情詐騙。

刑事局指出，「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過社交軟體鎖定熟齡男女行騙。

警方說，歹徒會先假意跟被害人網路戀愛博取信任，謊稱有好康的投資機會，誘使被害人不斷匯款，等騙光被害人積蓄後就斷絕聯絡。

警方統計，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以2018年及2017年數據相較，發生件數與財損金額都增加3成之多，財損金額更名列各類詐騙手法第3名，尤其陷入假戀情圈套的被害人往往飛蛾撲火般投入全部身家財產，損失金額不亞於假檢警詐騙。

警方提醒，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」原則，別被網友單方面說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。

(中時 )