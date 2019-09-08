赴日注意！15號颱風法西今(8)晚將挾其強大威力，侵襲日本關東地區。氣象廳說，法西可能出現「歷史性」的風雨，日本氣象專家表示，法西不同於一般颱風，它帶來的風雨是急劇變強，有可能從關東地方沿海地區登陸，必須嚴加防範。

氣象廳指出，日本時間下午2時，第15號颱風位於八丈島西南西約80公里處，以每小時30公里速度朝北北西前進。中心氣壓為960百帕、最大瞬間風速每秒60公尺。法西挾帶時速最高216公里的強風，預料深夜抵達東京附近沿岸地區，影響直到明晨。

氣象廳聲明說：「敬請全面警戒強風和巨浪，並提防土石流、洪水與溪水暴漲。」氣象廳官員告訴記者，可能出現「歷史性」的風雨。

法西還沒登陸，交通運輸已受影響，部分新幹線列車和渡輪取消。JR東海已取消50班往返東京與中西部城市的新幹線，東京灣渡輪也已停駛。當地媒體報導，今天稍晚將有約30個航班停飛，神奈川縣部分沿岸公路也已因颱風封閉。

日本氣象公司weather map氣象預報士杉江勇次分析，法西屬於規模較小但扎實的颱風，會急劇帶來強風大雨，但影響時間相對來說也會比較短，這是其一大特徵。

杉江表示，1951年後從關東地方登陸的颱風，在法西前只有4個颱風的中心氣壓低於970百帕，屬於威力較強的颱風；這次的法西雖然規模小，但有可能以破紀錄強度直撲關東地方。

(中時電子報)