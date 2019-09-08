前國民黨主席洪秀柱8日在台南參加四川同鄉會，獲得大陸同鄉力挺，她避談「一中同表」議題，指現在選立委不是選總統，不用拉到總統層級議題。她也強調自己講台語「夠輪轉」，南征不會水土不服。

洪秀柱正式代表國民黨投入台南第6選區立委選戰，這幾天先拜訪大陸各省同鄉會，感受同溫層的支持，在場民眾高喊「柱柱姐當選」。

洪秀柱8日在四川同鄉會上對民進黨立委選戰對手王定宇指她回避「一中同表」作出回應，認為現在是選立委，不是選總統，彼此叫陣不需拉到總統層級。並澄清她6月赴中時，並未與國台辦主任劉結一會面談及兩岸統一話題，直呼大家多慮了。

洪秀柱向大陸同鄉會成員表示，依照自己年紀實在不該選舉，但看到台南立委選區如此艱困，第6選區遲遲沒人參選，「我這把老骨頭要用殘餘價值為國民黨開疆闢土」。

從台北征戰台南，洪秀柱表示自己說台語「夠輪轉」，可以接地氣，她舉例民進黨蘇貞昌過去從屏東到北部參選台北縣長，也沒人說他水土不服。

提到未來選戰策略，洪秀柱表示會跟隨其他5位同黨立委參選人的腳步，稱讚這5人都來自基層，從他們身上可以了解基層需要。

台南現任立委都是民進黨籍，洪秀柱認為不符民主政治制衡、監督的機制，台南也有藍營支持者，這現象對藍軍不公平。

(中時 )