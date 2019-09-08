新北市汐止區一處社區大樓因電梯停電，陳姓主委決定從地下1樓鑽洞，透過婁姓住戶的停車格，鑿洞後將電線拉到地下2樓，但婁事後要求租金「過路費」遭拒，控告主委涉嫌毀損罪，士林地檢署偵結，依公寓大廈管理條例，委員會認定管線必須進入或使用專用部分，住戶不得拒絕，考量回覆電力有效方法，符合損害最少處所，主委並無毀損的犯意予以不起訴。

陳姓主委表示，當時情況緊急，電梯使用的電源短路，廠商和委員會勘後，認為要從地下1樓的停車格的地板鑿洞，拉電線到地下2樓，作爲電梯電源之用，施工期間，婁姓停車格使用人也是大樓的一份子卻索取租金，大樓委員會認為這樣做法不對，拒絕支付租金。

不起訴書指出，婁姓使用人當時配合移車，代表已經同意鑿洞，而且鑿洞處直徑12公分，位置在停車格最右側，對於停車並無影響，廠商也基於專業評估，以對全體住戶最安全有效的回復電力的方法，陳姓主委主觀上並沒有毀損的故意，並以犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分。

(中時 )