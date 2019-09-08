東雨西熱 大雨與高溫特報齊發 15:332019/09/08 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局下午對北東南7縣市發布大雨特報。（氣象局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今（8）日下午宜蘭、花蓮、臺東、屏東地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，且須注意雷擊及強陣風。 氣象局大雨特報區域包括：宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、屏東縣全境，以及新北市、桃園市、苗栗縣等3縣市的山區。 上述7縣市有大雨或雷陣雨，高雄市和嘉義市卻出現高溫資訊，由於溫度將達到攝氏36度，氣象局發布黃色燈號，民眾須注意防曬與補充水分。 (中時 ) #大雨 #高溫 #特報 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》玲玲外圍環流發威！18縣市豪大雨 06:182019/09/04 生活 不斷更新》玲玲盤據！13縣市大雨特報 09:242019/09/05 生活 中颱玲玲北上加速帶來大雨 12:162019/09/05 生活 還好只是路過 原來玲玲這麼強 14:432019/09/05 生活 低壓帶北移台灣 一張圖曝這2處有局部大雨 21:102019/09/05 生活 玲玲近中颱上限！外圍環流＋低壓帶挾大雨炸5縣市 06:112019/09/06 生活 不斷更新》「玲」走送大禮 12縣市豪大雨特報 15:272019/09/06 生活 大雨後現蝸牛海 他拔殼加菜網嚇歪 14:572019/09/07 日常 中部五縣市豪雨特報 專家：中南部防「劇烈天氣」 21:372019/09/07 生活 中秋連假恐泡湯 吳德榮：颱風影響機率高 07:592019/09/08 生活 生活熱門新聞 中秋連假恐泡湯 吳德榮：颱風影響機率高 - 生活 先吃飯還是菜肉？科學研究告訴你 - 生活 十二生肖本周運勢 9／8~9／14 - 生活 比被分手還難過！她暑假完回租屋處 門打開崩潰了 - 生活 中秋烤肉行不行 氣象局預測出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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