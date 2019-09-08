氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今（8）日下午宜蘭、花蓮、臺東、屏東地區及新竹以北山區有局部大雨發生的機率，且須注意雷擊及強陣風。

氣象局大雨特報區域包括：宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、屏東縣全境，以及新北市、桃園市、苗栗縣等3縣市的山區。

上述7縣市有大雨或雷陣雨，高雄市和嘉義市卻出現高溫資訊，由於溫度將達到攝氏36度，氣象局發布黃色燈號，民眾須注意防曬與補充水分。

(中時 )