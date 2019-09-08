歡慶屯區藝文中心十周年慶，首場由明華園總團演出，台中市政府文化局長張大春、太平區長許貴芳等人在開場前歡樂發喜糖。（屯區藝文中心提供／台中馮惠宜傳真）

屯區藝文中心「屯藝綻放」十週年系列活動，已於日前熱鬧展開，十週年開幕演出由「明華園總團」當家小生孫翠鳳、歌仔戲第一丑角陳勝在、當家花旦鄭雅升暨明華園總團菁英聯合演出精采大戲「貓神」，7日晚間在太平運動場開幕演出，吸引萬名鄉親一起來精湛的演出。

難得明華園總團到屯區演出，台中市政府文化局長張大春、市議員李麗華、太平區長許貴芳、屯區藝文中心主任郭恬氳、當地里長及贊助企業皆出席活動，開場時，全場觀眾更齊唱生日快樂歌，一起祝福屯區藝文中心十週年生日快樂。

明華園總團魅力大，下午4點開放入場，不到晚間7點，現場都坐滿觀眾，戲臺兩側還有2臺400吋投影螢幕，讓每個角落的民眾都能看得清楚。88位演員們將舊時代精華融合現代創意元素搬上當代舞台，並融入演員的輕靈身段，情節緊湊、高潮迭起，讓現場民眾看得目不轉睛，大呼過癮。

張大春表示，屯區藝文中心在這裡十年，讓鄉親可以就近觀賞表演和展覽，十歲彷如一個長大中的孩子，希望未來帶來更多活動，也祝福大家發大財，跟他的名字一樣年年有餘。

屯區藝文中心自98年開館試營運迄今己第十年，今年以「成長」、「記憶」、「光影‧願景」為主軸，邀請所有人一同見證屯區藝文中心十年來的成長過程與未來展望，凝聚十年的能量，一次呈現。

(中時 )