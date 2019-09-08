國民黨和黨籍總統提名人韓國瑜今在新北三重舉行大型造勢活動，許多參選立委的候選人，也都將到場支持。有網友就分析，為何國民黨新生代會挺韓？且有部分甚至是朱侯派系，但原PO指出，只有一個人例外，那就是挺郭的國民黨青年團前執行長、「草協聯盟」發起人。

網友在批踢踢政黑板撰文，分析從最初凱達格蘭大道造勢到今日新北三重造勢，蔣萬安、戴錫欽都是國民黨最重量級的新生代，原PO表示，昨天在電視上，看到葉元之、陳偉傑、江怡臻呼籲力挺韓國瑜。這三位目前也是新北最具聲望的新生代，更是朱侯的直系戰將。

原PO稱，北北基的基隆也沒被排除在外，昨天到基隆看到藍營目前在基隆最強的宋瑋莉，在街頭一樣呼籲唯一支持韓國瑜。該網友強調，「唯一一個一直想拱郭的叫做李正皓啦」，昨天在TVBS看到他又在拱郭，但是一桌10幾個人在吃飯，大家都在問這是誰啊 沒聽過國民黨有這個人

該網友最後丟了一個大哉問，「為什麼這次國民黨新生代會這麼團結力挺韓國瑜呢？」

其他網友則表示，「我也想問李正皓是誰」、「唯一只看到他掛國民黨在打韓 可是又沒人認識他」、「你說的某李是不是新聞搜出來偷拍7、8個女網友性愛影片那位？」、「反觀元之、萬安、怡臻，形象都很正面」、「現在K黨遇到的問題就是推了一個黨內大佬們沒辦法接受的候選人，大佬們各個覺得自己比韓還強」、「郭董難親近」、「他挺郭是幫郭敗票吧？」。

網友在批踢踢論壇留言。(圖/截自批踢踢論壇)

(中時電子報)