高雄市前觀光局長潘恒旭三點時在臉書貼出一張照片，可看出已有許多民眾在現場撐傘等待韓國瑜的到來。(擷取自潘恒旭臉書)

購買韓國瑜周邊商品的民眾塞爆攤位。（吳亮賢攝）

韓國瑜首場自辦造勢大會，將於今晚在新北市三重水漾公園登場。高雄市前觀光局長潘恒旭三點時在臉書貼出一張照片，寫下「不解釋，距晚會開場還3小時」，照片中可看出已有許多民眾在現場撐傘等待韓國瑜的到來。

韓國瑜今天在三重舉行造勢大會，各地韓粉將集結力挺韓國瑜。目前距離大會開始還有3小時，公園旁機捷站已現滿滿人潮，有許多支持者身穿國旗裝、手持國旗從捷運站魚貫而出，紛紛現身力挺韓國瑜。

潘恒旭稍早也在臉書貼出一張照片，從圖片中可看出有許多民眾已抵達公園，並撐傘等待韓國瑜的到來，也有許多民眾手持國旗揮舞，呈現一片國旗海。潘恒旭也寫下「不解釋，距晚會開場還3小時」。許多網友也紛紛在文章底下留言表示「我還要30分才到！」、「辛苦了，加油」、「好讚」、「韓國瑜加油！讓民進黨下台」。

許多攤商今早已進駐擺攤，專營韓國瑜周邊商品的攤商更是選定絕佳位置，在出入口旁卡好位，路過的韓粉紛紛停下選購，購物民眾塞爆攤位。

(中時電子報)