台北市長柯文哲將「學姊」黃瀞瑩比做成牛，強調「把牛牽到河邊，也不能強迫她喝水，要不要選是她的意願」。（張穎齊攝）

名嘴陳敏鳳爆料，北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩抱怨台北市長柯文哲只想利用她美色，卻看不到才華，萌生去意。黃瀞瑩8日再次否認，而柯文哲則把球都丟給學姊，至於是否有問過黃瀞瑩選立委的意願？柯竟說「把牛牽到河邊，也不能強迫她喝水，要不要是她的意願」。

外傳黃瀞瑩將代表台灣民眾黨投入北市第一選區（北投、天母）立委選舉，但陳敏鳳卻爆料，黃瀞瑩並不想選，而是被逼著選，還抱怨柯只想利用她的美貌，根本看不到才華，讓她非常鬱卒。柯文哲今天在晶華酒店受訪時，卻沒有正面回應，一直把球丟給黃瀞瑩，頻表示「她人就在旁邊，問她就好。」

對於是否有問過黃瀞瑩選立委的意願？柯文哲則把學姊比做成「牛」，說「你可以把牛牽到河邊，也不可以強迫她喝水，我們可以鼓勵他嘛，至於她要不要也要看他個人意願」。

黃瀞瑩澄清，首先要否認這件事，她本人不認識陳敏鳳小姐，也從來沒在私底下場合或節目上碰過，不知道這爆料從何而來。

至於參選立委的意願多少？黃瀞瑩說，目前還是一樣先把副發言人這個職位做好，其實市長每天有很多行程，所以不管是幕僚工作，還是黨這邊需要幫忙的部分，都可以盡力去做。

媒體詢問，柯文哲一直希望黃出來選？黃瀞瑩仍強調，因為黨現在成立還有一段時間，總體來說需要一個很大的戰略和討論，她覺得還是需要一點點時間。

對於有沒有想過換工作？她說「目前還是一樣做這工作啊，還是做得好好的。」

名嘴爆不想選立委在找工作 「學姊」說話了。（鄧博仁攝）

(中時 )