沈世朋、李新、哈孝遠、瑄瑄、佩佩、小魚及各自家長近日參加衛視中文台《一袋女王》，暢談家中婆媳關係。沈世朋媽媽大讚李新識大體，但對於媳婦山東人的直白卻有些無奈，李新曾挺著大肚子問沈爸爸說：「我們家裡有什麼傳家之寶，你要給我喔。」讓兩老又驚訝又好笑。

哈孝遠（左起）、哈媽媽、瑄瑄一起錄影。（衛視中文台提供）

沈媽媽本來對李新與沈世朋相差16歲有些擔心，但後來發現李新很讓她滿意，只是媳婦的有話直說個性，仍三不五時讓她頭上冒出三條線。李新懷著男寶寶時，居然挺著孕肚對沈爸爸提醒，「我們家裡有什麼傳家之寶，你要給我喔。」此話一出全場笑翻。李新解釋，沈家祖先當官，沈媽媽則補充沈家祖先「沈光文」確實當官，還是皇帝老師，甚至在台南還有被立碑認證，李新笑說：「所以我才會問有沒有傳家寶。」坐在對面的哈媽媽皺眉回應，「我們山東人才不是這樣。」讓全場又是一陣大笑。

哈媽媽大讚媳婦瑄瑄，也透露怕瑄瑄被哈孝遠帶壞，她認為兒子像個長不大的孩子，會搗蛋跟搞怪一下。哈媽媽提及上次佔車位上新聞那件事，哈孝遠竟然叫有身孕的瑄瑄去佔車位，後來還起爭執，她直說兒子在這件事做錯了，這時媳婦應該拉住他踩煞車，把他帶離開，更說如果當時自己在台灣，一定立刻衝到兒子家狠罵兩夫妻一頓。

(中時 )