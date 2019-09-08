立陶宛7日在世界盃16強複賽，以75比78飲恨敗給法國，宣告無緣8強，但在最後30秒出現爭議判決，法國中鋒戈貝爾明顯妨礙中籃，裁判卻沒吹判，造成立陶宛喪失追平契機，立陶宛總教練阿托麥提斯賽後不禁拍桌怒罵裁判不公。

當時比賽還剩30秒，立陶宛還以74比75落後，瓦蘭丘納斯準備罰第2球，當這球出手後，球明顯還在籃框上方將要彈進，戈貝爾卻一巴掌把球拍出，結果裁判並未鳴哨，自然也沒辦法重看慢動作影片，立陶宛的追平機會就這麼飛了。

「是的，請大家去問國際籃總(FIBA)，裁判到底怎麼回事？連兩場比賽都亂吹，上場對到澳洲，我們打得跟橄欖球一樣野蠻，這場卻一點對抗都不行，簡直就是他X媽的笑話，」阿托麥提斯表示，「這根本不是籃球賽，重播系統有何用？」

「球員根本不用帶腦袋，也不需誠實，不然你暫停比賽，看看發生什麼事。我的球員花了整個夏天，為了這些沒有酬勞的比賽辛苦訓練，他們應被尊重，但有人就是不懂尊重比賽，」阿托麥提斯更氣到拍桌嗆聲，「這他X媽的就是笑話！」

可惜就算阿托麥提斯如此激動抗議，恐怕FIBA高層也不理會，畢竟球賽都已結束，立陶宛慘遭淘汰早成定局，再怎麼抱怨裁判尺度，也改變不了什麼，只能說千萬別說台灣裁判吹得太爛，就算來到世界盃這種等級，誤判還是層出不窮。

(中時電子報)