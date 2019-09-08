繼《為副不仁》（Vice）之後，以伊拉克戰爭作為故事背景的新片《瞞天機密》（Official Secrets），即將在9月27日於台灣震撼上映。本片改編真人真事，由《黑幫暴徒》（Tsotsi）奧斯卡得主蓋文胡德（Gavin Hood）執導，並由《模仿遊戲》（The Imitation Game）綺拉奈特莉（Keira Knightley）領銜主演。全片描述一位在英國情報機構任職的中文翻譯員，某天收到一封備感震驚的電子郵件，內容竟顯示美國國安局，為了讓聯合國安理會同意發動伊拉克戰爭，開始串通英國政府執行非法行動，企圖改變聯合國的表決結果。她選擇阻止這場不義之戰，卻因為違反《國家機密法》而遭控「叛國罪」…。

導演蓋文胡德再展政治電影長才，執導本片力求真實呈現。（圖／采昌提供）

導演將主人翁一整年的人生，濃縮成近兩小時的精采之作，凸顯出主角的正直、勇敢，以及過程中必須面臨的煎熬、掙扎、威脅、懷疑與犧牲。值得一提得是，本片以極佳口碑，光是上週末在北美四家戲院限量上映，三天就收穫超過8萬美元（約新台幣251萬元）票房，都列居該戲院的週末票房之冠，更獲得《銀幕》、《好萊塢報導者》等國際媒體高度盛讚，絕對是今年必看的撼動人心力作！

本片將英美政府聯合欺騙世界的震撼真人真事搬上大銀幕。（圖／采昌提供）

當你發現政府做出違法情事，會選擇挺身而出？還是屈於脅迫？由奧斯卡最佳影片《驚爆焦點》（Spotlight）製作公司打造，改編自凱薩琳甘恩（Katharine Gun）真實故事的電影《瞞天機密》，就以緊湊的節奏，輔以緊張感十足的劇情，將國家機密情報內幕、新聞倫理、個人道德與職業道德拉扯描繪得絲絲入扣。對曾執導過政治劇情片《關鍵危機》（Rendition）的蓋文胡德來說，本片就是一部非他執導不可的作品。尤其在創作故事的過程當中，劇組也遇到許多困難。首先是要如何將主人翁凱薩琳一整年的生活，用短短兩小時的電影呈現。導演對此表示：「最困難的部分，莫過就是凱薩琳確定被起訴、到真正進入法庭受審的過程。在現實生活中，這起受到重大矚目的案件，並沒有真正進到審理階段，就因為檢方赫然撤回告訴而草草了結，因此讓我跟編劇不斷改良這個部分。」

此外，凱薩琳所揭露的這項瞞天機密，當時也由報社記者馬丁布萊特（Martin Bright）作出最初報導。導演忠於真實事件，不打算寫出譁眾取寵的故事。馬丁布萊特本人也對此回憶：「當導演蓋文加入團隊之後，他盡可能地讓電影忠於事實，讓美化故事的成分減到愈少愈好。作為記者，我最討厭電視上演那些總是錯得離譜的拙劣描繪。不過蓋文對有關記者的事情非常敏銳，所有事情都以實際上發生的樣子，進而呈現在電影當中。」

【瞞天機密】台灣版正式預告

本片劇情描述在英國情報機構任職的中文翻譯員凱薩琳（綺拉奈特莉飾演），某天收到一封讓她備感震驚的電子郵件。郵信內容顯示美國國安局，為了讓聯合國安理會同意發動伊拉克戰爭，竟然串通英國政府執行非法行動，企圖改變聯合國的表決結果。在安於現狀與揭發真相的天人交戰之中，她選擇阻止這場不義之戰。

(中時電子報)