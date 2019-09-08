護衛隊成員身穿標準制服，背後寫著「台灣安全，人民有錢」。（吳亮賢攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今晚（8日）在新北市三重水漾公園舉辦造勢大會，下午先接連參拜蘆洲湧蓮寺、保和宮、大眾爺廟，最後一站則是來到三重先嗇宮。在韓國瑜還沒到場前，即有志工自發性組成的「韓國瑜護衛隊」到場迎接，身穿標準制服，站成兩排列隊等待韓國瑜，氣勢相當挺拔。

其中一位護衛隊成員表示，所有的成員都是自發性參與，陪伴韓市長參拜完後，也會擔任先導部隊，伴隨著韓市長今日大會現場。

(中時 )