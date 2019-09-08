白線變寬了 三坑公園難停車有解

現在到三坑生態公園玩耍，愛車終於可路邊了。過去三坑生態公園因缺乏停車空間，且公園旁道路路寬僅8公尺，民眾圖方便隨意停車導致致無法會車，警察人員執法開罰單開到手軟，遊客接單怨聲載道敗興而歸，市議員林昭賢接獲民眾陳情，召集相關單位重新配置道路標線、畫設單側車輛臨停空間，讓遊客終於可放心遊玩。

三坑生態公園位在石門水庫大漢溪畔，自然景觀優美，每到周末假日，總吸引各地遊客前來遊憩，是親子界的超夯景點。不過該公園停車空間不足，無法容納假日大量的遊客，不少人只好將車輛停放在道路兩側，導致難以會車，塞車狀況時有所聞。

由於道路兩側分別為紅線以及與路肩相鄰的白線，臨停皆屬違規，因附近無足夠停車空間，遊客只好將車輛停放道路兩側，讓警方不得以前往取締，讓遊客敗興而歸，不少民眾找上市議員林昭賢陳情，希望能增設停車空間，或是改善路邊臨停現狀。

林昭賢日前召集桃園市政府交通局、龍潭警察分局、龍潭區公所等單位會勘，商議解決之道，最後決議依道路現況重新配置道路標線，畫並設單側車輛臨停空間。近日路邊單側停車白線已畫設完成，單側停車空間大幅增加。林昭賢表示，仍會努力爭取在附近再設置停車場，以因應未來停車需求。

(中時 )