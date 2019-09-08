效力日本火腿隊的台灣好手王柏融，打擊陷入大低潮將近一個月，今日在坐滿2場板凳後，對歐力士先發第六棒、左外野手，3打數吞下2K、沒有安打，目前連12打數無安打，打擊率降至2成57，同時在7局下半出局後提前退場。

今(8)日是9月以來王柏融第2場先發，期間僅在4日代打上陣，1打數遭到三振，接著連續2場比賽從板凳出發。今日獲得先發機會，3打席分別為三振、三振、滾地球出局，同時在第3打席出局後提前退場，連續12打數無安打，打擊率降到2成57。

王柏融自8月10日傷癒復出以來，陷入前所未有的大低潮，8月打擊率僅1成50，再加上9月3場比賽共7打數無安打，傷癒歸隊後47打數僅6安，打擊率低至1成27，前一次安打要追溯到上月28日的投手方向強襲安打。

此戰火腿在3局下半先馳得點後，8局下半清宮幸太郎敲出陽春炮將，比數形成2分領先，同時為本季第7號全壘打。火腿在金子弌大6局無失分好投下，最終就以2比0戰勝歐力士，雖然歐力士全隊敲出7支安打，比火腿6安多，不過串聯效果不佳，遭到完封。

(中時電子報)