八德派出所近日接連接獲2件民眾因投資虛擬貨幣遭詐騙案件，警方提醒民眾網路交友務必小心。（八德警分局提供，賴佑維桃園傳真）

桃園市八德警分局八德派出所近來2位民眾，因網友介紹投資虛擬貨幣，不料其實都是詐騙集團手法。其中陳男被騙100多萬、朱男被騙10多萬，邱文瑄、陳英民獲報後，和所內同事聯手通知銀行，即時圈存下鉅額，阻止詐騙成功。

八德警方表示，不少網友會介紹投資虛擬貨幣，藉由豐厚的報酬率，吸引民眾投資。陳姓男子利用交友軟體認識暱稱為「Coco」的網友，被介紹可以利用虛擬貨幣賺取價差，陳男上周發現網站失效後，才驚覺已經陸續匯款100多萬台幣。另名朱姓男子也是在網路交友，認識網友後，匯款10多萬投資。

2人發現被騙後，連忙向八德派出所報案，邱文瑄、陳英民獲報後，因為匯款帳戶友好幾個銀行，邱文瑄、陳英民為了搶時間，連忙請派出所同事，分別打電話給各家銀行通報為警示帳戶，再後補文件的方式，成功將100多萬、10多萬金額圈存，即時擋下金錢損失。

邱文瑄、陳英民說，能與同事們合作共同防阻非常開心，也顯示八德警團隊高度的凝聚力。警方指出，不少網友以以投資或加入會員名義誘使匯款，通常民眾投入大筆金錢後，才發現該網站已無預警關閉，網友也人間蒸發，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，即可能是詐騙陷阱，有相關疑問可以打110或165查證。

(中時 )