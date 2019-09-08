外傳行政院針對65歲以上、農保年資25年以上的老年農民身故，因土地轉移等因素，導致家屬無法請領農保15.3萬喪葬津貼一事，未來將發給10.2萬喪葬慰問金。對此縣長張麗善表示「認同」。

張麗善表示，多老農一輩子務農，從年輕即開始參加農保，因年老、疾病移轉土地，因無自有農地，亡故時被審喪失農保資格，失去15.3萬元喪葬津貼福利，去年5月她在立委任內曾對此與老農舉行記者會陳情。

她說，根據勞保局統計，一年約有600多件農保申請喪葬津貼時因老農沒有土地而被退保。

張麗善表示，行政院若以10.2萬喪葬慰問金彌補，她很認同，呼籲農民注意自身保障，可向農會保險部詢問。

農業處表示，據了解此一政策行政院6日通過，農委會已開始宣導，但縣府尚未接獲正式公文，如有疑問請洽農會了解。

農委會臉書7日貼文，「政府針對65歲以上農保年資25年的老年農民若身故卻因土地移轉等因素，無法請領喪葬津貼15.3萬元的案例，將發給10.2萬元喪葬慰問金。」慰問金適用對象為農保被保險人死亡之日前年滿65歲，加保年資合計25年以上，領取其他社會保險喪葬津貼者不能請領。

(中時 )