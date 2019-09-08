台北市長柯文哲日前稱總統府祕書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」，引起軒然大波。不過，陳菊本人似乎沒放在心上，7日發文表示，「比起無聊的口舌之快帶來的紛擾，好好閱讀一本書才是真正有趣、有意義的事。」對此，柯文哲8日受訪時感嘆說，「還有人要我唸書，實在是」，還稱「講了就講了，怎麼修正」。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲拒絕為「肥國瑜」向陳菊認錯。（張穎齊攝）

民進黨立委段宜康酸台北市長柯文哲是會考試的高雄市長韓國瑜，惹得柯反嗆總統府祕書長陳菊「難道是比較肥的韓國瑜？」，頻頻失言導致臉書粉絲跌破200萬。柯8日受訪堅持不認錯，強調「講了就講了，還什麼修正？」並指現在已掉到198萬，起起伏伏也還好。

「肥國瑜」事件發酵後，引起陳菊反嗆，叫柯文哲別逞口舌之快、多讀點書，柯文哲僅說「那就去讀阿，還有人叫我唸書？實在是，下一題！」媒體詢問，對陳菊的態度仍一樣嗎？柯則不耐煩說「講了就講了，還什麼修正？下一題！」

針對段宜康批柯在玩文字遊戲，柯文哲嘆，「唉唷，我跟你講，他們一定要他們的目的，我一時搞不清楚他想幹什麼」。

針對「肥國瑜」事件導致柯的臉書粉絲跌破200萬，柯文哲說，現在往198萬在移動，中秋節也快到，所謂「月有陰晴圓缺、人有悲歡離合」，人生也不可能每天都過年的嘛，就上上下下、起起伏伏也還好嘛！

媒體詢問，言下之意是中秋節後民調會往上？柯則說，要往上也要努力一下，沒有一場戰爭是用防守打贏的，每場戰爭是用「不作為」打贏的，反正掉到一個程度，就要開始想想看怎麼處理，一定不會只有單一因素，有很多因素，他正在做內部檢討。

至於鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜稱，民進黨新潮流也應該說明如何定義韓國瑜，柯文哲表示，每天都有很多人講很多話，每件事都要追究，那自己會先精神崩潰，要學會英文叫「ignore」，意思就是把他忽略掉。

(中時 )