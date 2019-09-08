民進黨立委段宜康酸台北市長柯文哲是會考試的高雄市長韓國瑜，惹得柯反嗆總統府祕書長陳菊「難道是比較肥的韓國瑜？」，頻頻失言導致臉書粉絲跌破200萬。柯8日受訪堅持不認錯，強調「講了就講了，還什麼修正？」並指現在已掉到198萬，起起伏伏也還好。
「肥國瑜」事件發酵後，引起陳菊反嗆，叫柯文哲別逞口舌之快、多讀點書，柯文哲僅說「那就去讀阿，還有人叫我唸書？實在是，下一題！」媒體詢問，對陳菊的態度仍一樣嗎？柯則不耐煩說「講了就講了，還什麼修正？下一題！」
針對段宜康批柯在玩文字遊戲，柯文哲嘆，「唉唷，我跟你講，他們一定要他們的目的，我一時搞不清楚他想幹什麼」。
針對「肥國瑜」事件導致柯的臉書粉絲跌破200萬，柯文哲說，現在往198萬在移動，中秋節也快到，所謂「月有陰晴圓缺、人有悲歡離合」，人生也不可能每天都過年的嘛，就上上下下、起起伏伏也還好嘛！
媒體詢問，言下之意是中秋節後民調會往上？柯則說，要往上也要努力一下，沒有一場戰爭是用防守打贏的，每場戰爭是用「不作為」打贏的，反正掉到一個程度，就要開始想想看怎麼處理，一定不會只有單一因素，有很多因素，他正在做內部檢討。
至於鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜稱，民進黨新潮流也應該說明如何定義韓國瑜，柯文哲表示，每天都有很多人講很多話，每件事都要追究，那自己會先精神崩潰，要學會英文叫「ignore」，意思就是把他忽略掉。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。