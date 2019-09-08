徐乃麟主持東風衛視《挑戰吧！大神》，播出後吸引不少喜愛麻將的觀眾報名踢館。近日「素人報名」迎來高齡97歲的梁美娥，她不僅自己來電報名，更透露與徐乃麟15年前有段淵源，兩人錄影現場一見面便是大擁抱，徐乃麟想到母親忍不住眼眶泛淚。

徐乃麟（中）給97歲粉絲一個大擁抱。（東風衛視提供）

梁美娥表示，15年前她82歲的時候，在徐乃麟的另一個麻將節目中，曾與他過招，贏走19萬和手機大獎，因此強烈希望能再上一次節目圓夢，她非常喜歡徐乃麟，每晚都撐到11點半看完《挑戰吧！大神》才入睡。徐乃麟對這位可愛奶奶印象深刻，他表示媽媽91歲離開自己，現在看到梁美娥就想到自己媽媽，也可惜沒有早些把對方介紹給媽媽認識，如果有牌友陪媽媽打牌，或許還可以多活好多年。

徐乃麟更讚梁美娥是認真的麻將好手，錄影當中，不管主持人和來賓在旁邊開玩笑胡扯，都不會影響她的牌技，很可惜這次沒有晉級，但承諾會讓她再來參加。

(中時 )