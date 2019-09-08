新北》「感謝老同事陳宏昌」韓國瑜拜會蘆洲湧蓮寺展高度親和包容力（戴上容攝）

新北》「感謝老同事陳宏昌」韓國瑜拜會蘆洲湧蓮寺展高度親和包容力（戴上容攝）

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今（8）日下午3時到蘆洲湧蓮寺參拜，現場湧入大批支持者到場支持高喊「韓國瑜凍蒜」，韓國瑜致謝表示，「感謝老同事陳宏昌」謝謝立法院老同事陳宏昌主委，指他和陳宏昌於立法院共事20多年，兩人一樣拜菩薩和投入政治，就是希望人民安居樂業。

國民黨韓國瑜今日在新北三重晚間舉行首場造勢大會，下午特拜會蘆洲湧蓮寺、保和宮、大眾爺廟。「感謝老同事陳宏昌」謝謝立法院老同事陳宏昌對地方付出，他表示，觀音菩薩救苦救難，他從小拜觀音，因此備感親切，並大讚蘆洲「成功路、得勝街」取名取的好，希望這場選舉也可以又成功又得勝

韓國瑜表示，如果政治人物無法替老百姓謀求好的日子，這個政治人物是不及格的，一代又一代要交棒，我們5、60歲這一代只有一個最重要目標，把台灣建設好，讓棒子交給下一代，我們一定要在民進黨執政這麼混亂、無效率的狀態，為台灣人民改變，我們一定要讓台灣未來「台灣安全，人民有錢」。

蘆洲湧蓮寺、保和宮、大眾爺廟前都高掛「歡迎高雄市長韓國瑜蒞臨本寺參香」旗幟，湧入大批身穿國旗衣的支持者到場，紛紛高喊：「韓國瑜凍蒜」、「台灣安全、人民有錢」等等口號。韓國瑜對現場雙手合十，表示感謝，在人潮壅擠中還特意停下為支持者簽名展現親和力。

(中時 )