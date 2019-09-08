鴻海創辦人郭台銘傳出將在中秋節後宣布參選總統，台北市長柯文哲表示，他還沒收到月餅，等他收到月餅在看面有沒有藏字條。

針對最近和郭台銘有沒有聯繫？柯文哲說「沒有」。至於郭台銘自詡是「知日派」，承諾當選總統後，會帶1000家企業去美國投資，柯文哲說，郭是做跨國企業的，不管美國、日本的政界商界都有一定人脈與了解，這也不是奇怪的事。

對於郭台銘何時將模擬考卷交出來？柯文哲表示，反正逃得了和尚逃不了廟，他不問，到時民進黨也會問，反正明年1月11日就是聯考，之前都是模擬考，模擬考就是大家出題目開始準備考試。

媒體詢問，柯文哲7日晚間在「吳董談大選」台中場「批蔡酸韓」，是否為郭台銘助攻？柯文哲指出，猴子不是爬到樹上才屁股紅，猴子常常是爬到樹上屁股才被看到，任何人常常一上台才會被檢視，有人說他怎麼常常罵民進黨，很簡單啊，民進黨現在執政阿，如果是國民黨執政，他照k不誤。

(中時 )