下星期四中秋節3天連假，除了在家圍爐烤肉，是否也計畫出遊賞月？無論如何，天公作不作美，月亮露不露臉，仍是秋節連假盡興出遊的關鍵。氣象局說，中秋當天各地多雲到晴，僅東半部有雨；14日水氣漸增，東半部及北部有短暫陣雨，到15日低壓帶接近，水氣增加，東西半部皆會出現局部短暫陣雨。

氣象局發布10日天氣預報，秋節3天連假天氣如何，是民眾出遊的重要參考指標。13日中秋節天公作美，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

連假第2天，14日東半部及北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。最後一天收假，因為低壓帶接近，水氣增加，東半部地區有短暫陣雨，西半部地區也有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，低壓帶內容易有熱帶系統生成，後期天氣預報變數仍大，請留意最新的氣象資訊。

(中時電子報)