U18世界盃青棒錦標賽於8日進行冠軍戰，中華隊與美國強碰頭，派出「守護神」余謙先發，主力投手陳柏毓、林昱珉會在牛棚待命，全力抗美阻止對手連霸夢。而與韓國對戰中，遭觸身球砸傷右手碗的當家主炮李灝宇，在冠軍戰歸隊扛四番。

余謙曾被總教練周宗志指名是本屆進步最多的選手，在預賽時對巴拿馬、西班牙後援總計投3.1局無失分，10個出局數就飆出8次三振，是陣中不可或缺的守護神。余謙首度入選中華隊，就要在冠軍戰掛帥先發，而余謙在進入複賽後就沒有再出賽，休息時間長，有足夠的體力能對決強敵美國。

李灝宇是本屆U18當家主炮，雖前幾場比賽打擊有些熄火，不過在與韓國關鍵賽事中，敲出3支3猛打賞，手感火燙的情況下，卻遭對手觸身球砸傷右手碗，當時怒瞪對方的片段仍讓網友津津樂道。不過李灝宇也因傷無法出賽，缺席2場比賽後，李灝宇在冠軍戰當仁不讓，傷癒復出擔任先發第四棒。

從中華棒協官方IG釋出的場邊花絮，昨晚對戰加拿大賽後，李灝宇展現積極想上場的心，不斷向總教練周宗志表達他的手已經痊癒，可以出賽了，不過當時周宗志強調手傷好了最重要，不能勉強，而李灝宇則在一旁表示，「我真的OK啦！」今日李灝宇便被排在先發第四棒。

(中時電子報)