獅潭鄉公所8日舉辦「獅潭人文走讀成果展暨交換書活動」，展出客家花布包及草鞋編織等社造成果。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

獅潭鄉公所整修並活化舊宿舍空間，開設「只換不賣」的「獅潭有機書店」，並規畫藝文展覽空間，展出社區營造成果，8日苗栗縣政府祕書長陳斌山、獅潭鄉長謝春梅等人，啟動獅潭人文走讀成果展，推廣社區營造成果與在地特色。

謝春梅表示，鄉內沒有半家工廠，充滿純樸的在地特色，並藉社區營造工作，提升居民的本土意識與對故鄉價值的肯定，展現獅潭特色。另，她指出，經過整理將荒廢的公所宿舍修繕活化，成為社造參與並展示成果的空間。

位在獅潭農會旁的舊宿舍，經改造後一樓外觀有鮮艷吸睛的日本動漫彩繪牆，第一間宿舍規畫只換不賣的「獅潭有機書店」，利用交換書的方式為偏鄉孩童帶來更多閱讀機會，同時推廣環保閱讀，成立半年來獲得廣大迴響。第二間宿舍則展出居民手作的客家花布包及草鞋編織等社造成果，以及描繪獅潭在地老屋等客庄舊建築水彩畫作。

陳斌山表示，獅潭擁有優美的自然環境，蘊含豐富的旅遊資源，未來縣府將持續協助發展在地特色。

(中時 )