前行政院長張善政於日前指控有多名「韓國瑜國政顧問團」成員遭到「清算」。蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄今天表示，張善政所指控的每個例子，經過媒體查證，全都是捏造不實。請張向政府團隊以及國人表達歉意。

張善政日前出席一項活動時指稱包括前國防部副部長陳永康的秘書，與台大副教授及兼任教授等多名「韓國瑜國政顧問團」成員遭到「清算」。

對此，阮昭雄表示，在各方查證下，包括目前由管中閔擔任校長的台灣大學，以及專責國防科技研發的中山科學研究院，都發表聲明駁斥並沒有張善政所稱，有相關人員因為參與韓國瑜國政顧問團而遭解職、解聘，張善政的說法，全屬捏造。

他說，台灣是民主國家，蔡英文和他的團隊，過去不曾，未來也不會因為政治認同的不一樣，對自己的國民差別待遇。相反的，張善政用不實的資訊，想誤導國民，得到政治上的利益，正是民主社會最壞的示範。現在既然真相已經明白，他請張前院長對於自己的不實指控，誠懇地向政府團隊以及國人表達歉意。

(工商 )