田韻馨此番第4度投入選戰，在花蓮第8選區握有廣大民意基礎支持，面對來勢洶洶的對手胡孝民，田表示，仍不可掉以輕心，需要勤跑基層，才能獲勝。（摘自田韻馨臉書／王昱凱花蓮傳真）

昔日英勇女鄉長許淑銀因7年前蘇拉颱風重建期，收受廠商回扣一案遭到解除縣議員職務，依照地方制度法與公職人員舉罷法規定，應辦理補選。截至周五選委員會截止時間，共計有胡孝民以及田韻馨兩人登記參選，二人實力相當，皆預估要奪下4千票才可拿下選戰。

48歲的胡孝民是現任秀林鄉公所秘書，曾任2屆鄉代表，掌握行政層面優勢，更獲得鄉長王玫瑰力薦參與此次選戰，正式請假帶職參選。胡表示，很榮幸獲得中國國民黨花蓮縣第8選區縣議員唯一提名之候選人，此次必不負黨部期待，狹著多年為民服務的熱忱與成績，努力贏下選戰。

雖面對勁敵，但深耕地方的田韻馨也不容小覷，43歲的田曾任2次鄉長以及1屆的縣議員，雖曾與許淑銀競選鄉長失利，但仍以第2名之姿，獲得廣大力挺。支持者也表示，「這次是田韻馨第4次參選，一定會投給她！」

田韻馨表示，雖然第4度投入選戰，但面對胡孝民仍不可鬆懈大意。田韻馨預期補選投票率不高，最多6成鄉民會投下選票，預估要拿下4千票，才能穩坐縣議員席次寶座。

對此胡孝民也不約而同提到，上次5合1選舉總票數約莫1萬多票，保守估計票數須佔其中6至7成才可獲勝，以兩人參選來說，至少需獲得4千票。迎戰自許是「政治素人」的田韻馨，胡表示，田於地方深耕長達8年，自己還需勤跑基層，才可能獲勝。

(中時 )