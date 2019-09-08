昔日英勇女鄉長許淑銀因7年前蘇拉颱風重建期，收受廠商回扣一案遭到解除縣議員職務，依照地方制度法與公職人員舉罷法規定，應辦理補選。截至周五選委員會截止時間，共計有胡孝民以及田韻馨兩人登記參選，二人實力相當，皆預估要奪下4千票才可拿下選戰。
48歲的胡孝民是現任秀林鄉公所秘書，曾任2屆鄉代表，掌握行政層面優勢，更獲得鄉長王玫瑰力薦參與此次選戰，正式請假帶職參選。胡表示，很榮幸獲得中國國民黨花蓮縣第8選區縣議員唯一提名之候選人，此次必不負黨部期待，狹著多年為民服務的熱忱與成績，努力贏下選戰。
雖面對勁敵，但深耕地方的田韻馨也不容小覷，43歲的田曾任2次鄉長以及1屆的縣議員，雖曾與許淑銀競選鄉長失利，但仍以第2名之姿，獲得廣大力挺。支持者也表示，「這次是田韻馨第4次參選，一定會投給她！」
田韻馨表示，雖然第4度投入選戰，但面對胡孝民仍不可鬆懈大意。田韻馨預期補選投票率不高，最多6成鄉民會投下選票，預估要拿下4千票，才能穩坐縣議員席次寶座。
對此胡孝民也不約而同提到，上次5合1選舉總票數約莫1萬多票，保守估計票數須佔其中6至7成才可獲勝，以兩人參選來說，至少需獲得4千票。迎戰自許是「政治素人」的田韻馨，胡表示，田於地方深耕長達8年，自己還需勤跑基層，才可能獲勝。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。