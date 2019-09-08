台北當代藝術館前的樹下堆疊成錯落成一座森林裝置，鄰近建成國中同學用編織出他們青少年對於戀愛的憧憬及好奇，透過藝術釋放出對於情感！愛情森林映照藍天白雲、在當代館紅色古建築前更顯繽紛！今秋來中山、大同區走走，由當代館策劃的「街大歡囍」從咖啡廳、理髮廳、傳統市場尋懷舊，邀您走訪大街小弄，從藝術展品中尋找社區多元魅力、藝術氛圍。

中山大同區每年中秋節前夕最令人期待街區藝術計劃「街大歡囍」又來囉！「街大歡囍」由台北當代藝術館自2012年起策劃，每年根據對在地社區的觀察擬定主題，今年邁入第八年的街大歡囍，主題為「呼吸容易換氣難，質感生活多簡單」，探討當代館在過去八年來藉由藝術展演活動持續地深入與接觸周邊商家和公私立單位，建立彼此的互動關係，見證中山站與雙連站周邊逐漸發展為台北市文創新據點，也凸顯傳統街區仕紳化的趨勢。

為了揭示藝術介入後，蓬勃發展的街區經濟崛起，陸續增殖的文創店面，將巷弄打造成各式充滿質感風格的現象，今年由當代館展覽組副組長許翼翔擔任策展人，也邀請策展人劉星佑合作。策展人以不同引路人的觀察角度，帶領9組藝術家，深入街區裡的咖啡廳、理髮廳、傳統市場、工地圍籬等常民場所，透過藝術語彙記錄在地居民在商業化生活下的真實感受及反思。展期自9月7日起至11月3日止。

彭奕軒《工事名》作品運用他擅長的白板繪畫，在捷運線形公園施工的鐵皮圍籬上以白板細膩描繪各式城北地景，但一抹即逝的繪畫標記，也提醒物換星移與人事已非快速變化的事實。吳修銘《景觀色譜─華陰街》作品，擷取華陰商圈的街道色彩作為色票，透過電腦數位譜成樂譜，讓觀眾享受「聆聽」顏色，並「觀看」聲音的體驗。

李勇達在當代館的廣場上擺設樸拙與可愛的盆栽作品《十一個好盆友》，將巷弄中常見的路霸「盆栽」，轉化成一座座藏有詩詞文字的好「盆友」。倪祥《郎咧！》作品以突兀的「蜂窩」與廣告「攤車」的形式設置於當代館入口及廣場上，凸顯現代社會結構中的荒謬、無用與真實。

此外，當代館與建成國中超過十年的館校合作計畫，首度嘗試以跨學科的思維，將學校的情感教育揉合藝術創作成果呈現，由藝術家成若涵帶領九年級全體學生一同以布雕的創作形式。在大樹下堆疊成錯落成一座愛情森林裝置，在作品中穿梭一一閱讀青少年對於戀愛的憧憬及好奇，透過藝術釋放出對於情感的價值觀。

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學生們分別將抽象的情感關係，構思成具象化的圖像符號，如以網路訊號強弱、時鐘的刻度、摩天輪等象徵圖像，理解戀愛除了甜蜜、激情外，也有離別與傷痛過後的成長與喜悅。

街區藝術參展藝術家：何安妘x頑皮妮妮、吳修銘、李勇達、倪祥、許家禎、彭奕軒、

劉紀汎x劉紀彤、諾米、羅婉云

館校合作藝術家、師生：

駐校藝術家：成若涵、指導老師：陳敬惠、張巧明、黃慧菁

建成國中九年級全體學生

(中時電子報)