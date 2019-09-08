古民社區發展協會理事長蔡峻傑（左一）表示，希望透過「防騷站」，由下而上建立性騷擾防護網。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（右一）對有30年歷史的古民國小宋江陣嘖嘖稱奇。（張毓翎攝）

嘉義縣新港鄉古民村近年人口老化，有鑑於此，村裡年輕人紛紛投入當地的社區發展協會，為庄內注入新活力，8日上午縣府在古民社區活動中心，成立嘉縣第3個社區「防騷站」，縣長翁章梁到場主持揭牌儀式，並籲民眾一起總動員參與反性騷的行列，讓古民社區更上一樓，成為幸福社區。

今日由翁章梁、立委陳明文、社會局長李政毅、新港鄉長林茂盛、縣議員陳文忠、林秀琴、葉孟龍及社區代表參與揭牌，一同在地方扎下性騷擾的防治觀念，揭牌儀式後不僅有當地古民協和堂武館助陣，還有學童表演宋江陣，現場氣氛熱鬧滾滾。

翁章梁表示，2006年中央通過性騷擾防治法，關於防治性騷擾的觀念較新，可能部分民眾對其定義較模糊，故希望成立「防騷站」，喚起大家對反性騷的共識，並協助推廣到各個社區角落，彼此互相尊重，男女互動時千萬別逾越法律界限。

嘉義縣社會局長李政毅指出，今年度防性騷擾工作將要辦理，以訓練種子人員作為宣導工作，也會針對相關目的事業單位，例如補教業、宗教團體、飲酒店業等，辦理防治措施宣導及查核。

古民社區發展協會理事長蔡峻傑表示，今日專程邀請縣長等貴賓，還有百年歷史的協和堂武館、30年歷史的古民國小宋江陣，一同共襄盛舉今日的揭牌活動，由於協會幹部年紀從15到80幾歲都有，故希望透過「防騷站」，由下而上建立性騷擾防護網。

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(中時 )