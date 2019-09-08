中秋節將至，這是華人習俗中的團圓節日，高雄市政府社會局與財團法人高雄市林柔蘭社會福利基金會，8日在高苑科技大學自然史教育館舉辦「新台客多元文化體驗交流活動」，邀約遠渡重洋的北高雄新住民與其家庭成員、社區民眾共同體驗越南中秋節慶活動。

在越南，中秋節是父母對孩子表現愛的節日，也稱為「兒童節」、「賞月節」。在中秋節，父母會為孩子準備禮物包含燈籠、月餅，並開聯歡會，讓孩子一邊賞月、一邊吃月餅。

此次的多元文化體驗活動以「越南中秋節慶」為主題，透過舞蹈、飲食、燈籠製作等文化分享讓社區民眾認識越南中秋節特色，更讓越南新住民姊妹緩解思鄉情懷，還準備越南文化闖關遊戲，讓親子們一起體驗越南文化的特色。

來自越南的阿鶯與阿青帶著孩子及家人一起參加活動，阿鶯吃著現場準備的越南月餅，回想起小時候熱鬧的慶祝場景，並和社區民眾聊起在越南度過的中秋節經驗。

阿青陪著孩子們一起進行越南文化闖關，過程中和孩子說明越南和台灣不同的文化習慣，其中一個關卡，是越南地圖拼圖及越南童玩遊戲──打凌空，讓阿青及孩子們玩到停不下來。新住民姊妹們也感受到不同的中秋氣氛。

(旺報 )