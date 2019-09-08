2019搖滾台中7日起連續兩天在文心森林公園暨圓滿戶外劇場登場，首日共有8個國家地區的33樂團熱力開唱，主舞台「能量舞台」由去年勇奪金曲獎最佳台語專輯的樂團「茄子蛋」擔綱壓軸演出，帶來《浪子回頭》、《浪流連》等一首首動人歌曲，現場樂迷情緒達到最高點；首日共超過4萬人次國內外樂迷湧入參加！

新聞局長吳皇昇說，「2019搖滾台中」以「音樂不散、承諾不變」為主題，規劃「能量舞台」、「衝擊舞台」、「綠色舞台」、「跳躍舞台」及「搖滾英雄舞台」5大區域，現場搖滾音樂放送不間斷，昨日除有在地樂團外，還有日本、泰國、澳洲等8個國家地區的樂團帶來精彩演出，增添搖滾台中的國際元素，不到晚間6時，主舞台已擠滿前來朝聖的搖滾樂迷們，等待音樂之神降臨。

今年搖滾台中舉辦數位合集徵選，由老破麻、貝婷大師、靈魂咆哮以及消波塊等4組樂團脫穎而出，市府將他們送進獨立樂團的錄音殿堂－玉成戲院進行錄音，幫助年輕的創作樂團獲得更多樂迷認同，也希望台中成為音樂產業的育苗聖地，這4組樂團今年也分別在各大小舞台擔綱演出。

新聞局表示，昨日主舞台「能量舞台」，由金曲獎得主「董事長樂團」、「BOXING樂團」及「麋先生」接續登場，以及台中在地重金屬樂團「火燒島」、「血肉果汁機」熱力開唱，炒熱現場氣氛，自動玩起一波波繞圈圈、衝撞等遊戲，而來自日本的「Play.Goose」的歌聲與節奏則讓台下樂迷聽得如癡如醉，最後則由「茄子蛋」渲染力十足的歌聲，為首日表演畫下句點。

「2019搖滾台中」今日還有更多精彩表演，包括「老破麻」、「TRASH」、「海克力斯」、「美秀集團」、「脫拉庫」、「宇宙人」、「廖文強」、「八三夭」等樂團與歌手的堅強卡司，更舉辦「搖滾奶爸」講座，帶給大家難忘的夏末搖滾回憶。

(中時 )