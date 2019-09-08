1999年9月21日上午1時47分，規模7.3強震搖醒全台，這是「921地震」，也稱「集集大地震」。這場地震造成逾2400人死亡，震央南投集集快蓋好的一座2層樓的武昌宮瞬間塌陷成1樓，震撼景象令人難忘；20年過去了，這座廟宇前方有了新廟，而集集這裡的觀光在當地人、外地人守護下也逐漸活絡，小火車依舊行駛，山蕉觀光工廠集果園為孩童帶來歡笑、峰古早味的紅麴涼圓傳承50年代好滋味。

921地震今年屆滿20年，震殤已遠離，然我們看到重生堅毅與互助情誼在集集散播出去！一場地震讓人見證大自然反撲的強大，整座廟宇剩下上半截、樓閣鋼筋外露，斷垣殘壁景象如彷彿被格列佛巨人踩過，這是因921大地震，宮廟倒塌的「武昌宮」。

武昌宮內供奉玄天上帝，曾因地震宮廟整座倒塌，幸好信徒在餘震中搶救神像，經過數年至今仍保留災後原貌。2018年時，在斷垣殘壁的廟宇前重新建立起新廟，也將當時救起神像奉祀其中。這裡是集集鎮唯一保留921地震遺跡的熱門景點，也曾傳供奉的出玄天上帝長出鬍子等神蹟顯靈傳說，廟宇香火鼎盛，也能來這追憶921地震。

台灣曾有香蕉王國的美譽，其中集集山蕉特別受到日本天皇的青睞！集元果園就是山蕉為主軸的觀光工廠。在戶外蕉園生態園區可看到103種蕉種，有如合掌的泰國焦、天堂鳥蕉美如花，透過導覽人員講說，才知全世界有1000多種蕉，部分可食用，有些則只是觀賞用。

在觀光工廠裡也能透過童趣繽紛看板，邊拍照打卡也能瞭解香蕉知識。這也有DIY教室，可製作香蕉蛋糕、餅乾等。從打蛋、調出麵糊、山蕉打出果泥，每個步驟都馬虎不得，製作出屬獨一無二的山蕉蛋糕。逛累了，不妨點選香蕉花茶葉蛋、香蕉冰淇淋、山蕉咖哩等輕食，也能購買香蕉餅乾、巧克力等特色伴手禮。

想吃古早味，集集這裡也有在地人推薦「峰古早味」，呈現的是50年代充滿特色的傳統美食。北部人吃涼圓，會想到QQ甜點，中部人吃的涼圓則是包餡吃鹹的，看似肉圓，這裡的紅麴涼圓加入香菇、筍干、豬肉、紅麴，半透明的外皮也加上紅麴，嘗起來有Q勁也養身。

改良版的香菇糯米肥腸淋上特調醬汁格外有味、傳統米糕先將糯米蒸熟後再淋上肉燥，單吃混合都有不同滋味。考量一個人食量有限，老闆也研發出特色餐，一次能品嚐3種美味，但順序老闆也有推薦，從涼圓 –> 糯米腸 –> 米糕，口味由淡到重，可吃到不同層次口感。吃完特色餐，不妨也來碗綜合湯、喝杯紫蘇香梅汁，從古早味來趟味蕾時光之旅。

921地震時，多數人都是從電視上看到集集東北滿目瘡痍景象，然這場地震，也讓人看到外界的愛心，災民勇於面對生命的決心。美麗原鄉瞬間山河變色，至今這也能看到20年前地震海所留下的痕跡。

然看到集集一步步完成復甦，集元果觀光工廠推廣台灣山蕉美味、峰古早味的老闆也是在921地震後來集集傳承岳母娘好味道。美麗景色依舊，天災雖然無情，但濃濃的人情味所凝聚的堅強力量讓大家更團結。秋冬旅遊補助開始了，不妨來趟集集之旅，從山蕉、小火車、古早味感受小鎮的多元魅力。

(中時電子報)