嘉義縣長翁章梁（左三）8日前往民雄164線道勘查鋪設狀況。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉縣府建設處表示，中央補助近10億元於「108年縣鄉維護計畫」。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁為落實當初競選縣長時，提出的「村里升級」政見，日前親自走訪縣內各個受損的農路及產業道路，8日在建設處長林聰利陪同下，前往民雄164線道勘查鋪設狀況，宣布縣府已獲中央補助10億元，預計改善嘉縣共92村里，總長度238公里的道路。

翁章梁指出，路面品質一直是縣民關心的重要議題，它與我們生活息息相關，道路有分成村里道、縣鄉道及公路系統等，之前有接收村里長反映，許多受損道路已成為居民用路上的危險點，希望政府能盡快改善，這次統計有1600多條道路需改善，要花將近53億元，由於縣府財政不足，故向中央申請修繕經費。

建設處表示，這次中央已核定83案，其中「108年縣鄉維護計畫」中的路段是縣府急需改善的，故選此作第一案，包含民雄縣道164線等共46案，經費約1億3500萬元，預計年底可完工；第二案為內政部營建署2日審查完成31案的「前瞻提升道路品質計畫（村里道路）」，經費4億4846萬，於20日開始鋪設。

第三案為「前瞻提升道路品質計畫（公路系統）」核定3案，經費1億3636萬，針對非都市計畫區公路編號道路作改善，以及目前獲公路總局核定的「生活圈計畫–嘉76縣道路拓寬」3案，經費2億7746萬元，將改善民雄嘉76線、水上嘉138線及竹崎危險路段。

翁章梁說，共92村里受惠，今日改善的縣道164線是第一執行案件，各道路將陸續鋪設，未來也會與中央爭取經費，提升道路品質，供給用路人一個安全的環境。此外，建設處提醒民眾，經過改善工程的道路時，要注意行車安全並留意封閉道路。

(中時 )