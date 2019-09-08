台北市中山區連月來發生多起酒醉民眾，遭陌生人洗劫財物案例，警方日前循線約談54歲鄭姓嫌犯到案，初步清查，他在中山區林森北路一帶，3個月就犯下逾10起「乾洗」案，得手數十萬元，警詢後依竊盜罪函送，擴大追查有無其他被害人。
有多項竊盜前科的鄭嫌，打零工為生，去年以來，他先在信義區夜店附近，隨機找尋落單的爛醉酒客，趁其路倒無人照料時接近，裝熟假意喚醒對方，確認對方已泥醉不醒人事，便搜刮其身上財物，包括現金、手錶、智慧型手機等。
去年鄭嫌被信義分局逮捕後，仍不知悔改，今年3月起，陸續至中山區重操舊業，在清晨於林森北路一帶挑選酒醉落單者下手行竊。
警方發現，被害人均是不勝酒力倒臥路邊、公園、甚至有朋友戴送回家，朋友下車買東西，酒醉乘客在車內休息，車子未上鎖，鄭嫌經過發現，大膽開啟車門洗劫財物。
初步清查，他在中山區3個月來，就涉及超過10件乾洗竊案，得手數十萬元，堪稱乾洗大盜。
(中時 )
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