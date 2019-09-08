民主進步黨籍新北市議員高敏慧涉嫌詐領助理費，檢調搜索約談複訊後，檢方認為，她與黃姓助理涉貪汙治罪條例，有串證之虞向法院聲押禁見。新北地院今（8）日凌晨裁准兩人羈押禁見。

民進黨高敏慧是升格前的台北縣議會第14至16屆北縣議員，新北市第1屆至第3屆市議員，已經六連霸，選區在第七選區的新北市三峽、鶯歌、土城、樹林選區。

根據中央社報導，高敏慧遭檢舉，多年來，在議員任內利用親友等人頭詐領助理費，將錢挪做私用，金額龐大。

報導指出，新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏，6日指揮調查局新北市調處搜索高敏慧樹林服務處，傳喚高女與黃姓助理、相關人與被告等11人到案。

報導說，檢方以貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌，以涉犯重罪與有串證之虞，6日深夜聲押高敏慧與黃姓助理，另3名被告分別以新台幣5萬、10萬元不等交保。其餘6人均請回。

中央社報導表示，因高敏慧7日凌晨拒絕夜間訊問，加上卷證繁多，新北地院於7日晚上8時許才召開羈押庭。法院今天凌晨表示，於昨晚訊問被告後，於今天裁定被告2人均羈押並禁見。

對此，PTT網友笑稱，「感覺柯P是先知」、「滿滿台灣價值」、「超收不是貪污」、「綠共：政治迫害啦！法院藍蛆遺毒啦！」「1450不護駕？」「台灣價值正常發揮中」、「統獨比較重要，貪污這種真的是小事」、「來看看綠色的台灣價值喔」、「1450:讓我們趕快關心柯P退讚」、「什麼貪污，只是疑似超領助理費」、「1450還不快出來洗廢文撐香港」、「柯P是不是先知啊，話說才執政三年怎麼會腐壞速度這麼快」、「菸粉快護航！」、「菸糞：趕快來罵柯批跟韓導轉移焦點！」

(中時電子報)