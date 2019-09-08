韓國瑜今(8日)下午參拜三重先嗇宮，大批支持者擠爆現場。(吳亮賢攝)

國民黨總統參選人韓國瑜今(8日)下午一連參拜三、蘆地區數座宮廟，其中也包括蘆洲湧蓮寺，由於日前湧蓮寺主委陳宏昌才重話批評韓國瑜，外界對於韓今日仍將此排入行程，感到相當好奇，對此韓國瑜在先嗇宮受訪時表示，「參拜湧蓮寺，是要向觀世音菩薩祈禱國泰民安，沒有要踢館的意思，千萬不要想太多，觀世音菩薩聞聲救苦、大慈大悲，我們該學習祂的精神。」

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