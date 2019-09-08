韓國瑜赴三重先嗇宮參拜。（黃世麒攝）

支持者拿著國旗與挺韓旗幟，專注聆聽韓國瑜講話。（黃世麒攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日前往新北市三重先嗇宮參拜，廟方致贈加持過的金筆，祝他「一筆定江山」。針對蔡英文政府稱執政3年半是台灣經濟最好的時候，韓國瑜反問現場支持者「你們相信嗎」？

(中時 )