肺癌的死亡率是癌症當中的第一名，原因就出在有6成的患者發現時已經晚期，根本沒有機會開刀。誘發肺癌最大原因就是抽菸，但有許多不抽菸的女性患者也被診斷出罹患肺癌，原因在於廚房裡的油煙以及拜拜的香火刺激而產生肺癌。
對此，外科名醫江坤俊在《健康2.0》提供4大症狀，讓民眾可以自我檢測：
1.持續咳嗽超過兩週：
若持續咳嗽超過2週，就有可能是肺癌症狀，這是由於病灶長在肺部中央的氣管上而誘發的。
2.合併呼吸困難跟胸痛：
若癌症病灶長在肺部邊緣，通常都要到很嚴重才會產生症狀，但因為病灶「可能吃到你的肋膜」，因此會影響到神經而引發胸痛，若咳嗽合併呼吸困難，再合併胸痛，就有可能是肺癌。
3.咳血、咳出帶血的痰：
一般咳嗽不容易會有血絲，但癌症就容易會帶有血絲。
4.體重異常減輕：
癌症都會有的一個症狀就是體重異常減輕，若是有此症狀就要注意了。
(中時電子報)
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