富家子王鴻偉追求女子不成狂砍176刀奪命，判死定讞，逾10年未執行死刑，王一再聲請再審、釋憲、非常上訴均遭駁回，王的律師日前第11度聲請再審，但高院認為，王屢以犯案前曾服用抗焦慮藥物，當年未詳予鑑定其精神狀況，不符再審聲請理由，予以駁回。

2000年9月，當年24歲的建商小開王鴻偉追求20歲張姓女子遭拒，竟開車撞昏張女載往他處殘殺176刀，2009年判死定讞，迄今未槍決。王在監期間曾獲文學獎並簽署器官捐贈同意書，廢死團體亦為王男請命，呼籲不要執行死刑。

律師聲請再審9次失敗，轉向最高檢聲請非常上訴。2017年檢察總長顏大和認為，王突遭情變刺激殺人，不算「極端嚴重的殺人罪刑」。依兩公約規定不應判死，且法院未就王有無「教化可能」事證調查，違反判決死刑慣例，提起非常上訴，但去年遭最高法院駁回後，律師隨即第10次聲請再審，仍遭駁回。

律師日前再以王案發前1個月，台大醫院曾開立抗焦慮的精神疾病藥「Inderal」及有攻擊性的副作用之控制癲癇藥「Rivotril」給王，且曾鑑定王過去曾濫用安非他命、海洛因情形，但當年未詳予鑑定，第11次向高院聲請再審。

但高院認為，王當年行凶後，先清洗沾染血跡的車內及衣服、鞋子後，將車開往北市文林北路停放，搭乘計程車至大學打球，並向警員謊稱汽車遭竊，顯示王案發後能從容處理並企圖掩飾犯行，認為王犯案時並無精神障礙或其他心智缺陷。

高院認為，王屢以相同理由聲請再審，並無再審的新事實、新證據，聲請再審不合法，依法駁回。

(中時 )