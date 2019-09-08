彰化縣和美鎮古蹟懷舊健行，吸引2000多位鄉親熱情參與，王惠美也參與，一起開心，「要活就要動」。（吳敏菁攝）

迎接全國古蹟日，彰化縣和美鎮古蹟懷舊健行，吸引2000多位鄉親參與，從和美鎮信義路出發，還欣賞了國定古蹟道東書院，縣長王惠美參與並預告緊接著10月，彰化縣7場大型馬拉松嘉年華就要登場了，歡迎大夥兒一起用雙腳、加快的心跳，感受土地的脈動。

這次健行活動由彰化縣活力健行登山協會主辦、彰濱獅子會承辦，和全國北、中、南同步，8日上午在和美鎮信義路集合出發，全長約3.5公里，3小時走完全程，縣長王惠美參與，直說「要活就要動」，還結合了文化古蹟，讓大家在自己的土地上，欣賞歷史留下的古韻的建築，感受文化的厚度。

彰化縣活力健行登山協會主任委員、議員林庚壬說，運動照顧身體健康，這次造訪東道書院也是彰化五大書院，一起來感受昔日的空間美學；東道書院創建於1857年，奉祀著朱熹、福德正神等，呈現「格物致知」寧靜，參與者興奮，一趟健行，強健了體魄，讓人也想飽覽詩書了。

王惠美說，這個月開始縣府美術館前辦理一系列古蹟主題日活動，10月11日起伸港福安宮媽祖文化節也要登場；報名秒殺的七大馬拉松賽事更要開跑了，透過這一場又一場慢跑熱潮的席捲，引領深入彰化各鄉鎮市多采的文化盛宴。

(中時 )