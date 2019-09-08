45歲何姓台籍男子，4年前假裝操香港口音，佯裝是來台旅遊的香港遊客，聲稱遺失護照無法回家，利用台灣人愛心，在台北火車站四處向人乞求援助，詐騙3萬多元，被判刑11月確定，他服刑完畢後又食髓知味，自2017年至今年農曆過年前詐騙4名台灣年輕人，騙走1萬8150元。台北地院依4個詐欺取財罪判何男徒刑1年5月，得易科罰金51萬元，可上訴。

判決指出，何男2017年10月，在北門廣場佯稱他來台觀光，遺失現金、護照，須借款補辦護照返家，向人詐騙機場捷運車票及現金2150元；去年9月，何在北門郵局佯稱皮包遭竊，詐騙4000元。

今年1月，何在台北車站機場捷運站，佯稱遺失現金、護照，騙走6000元，被害人雖留下何的臉書及電話，但何佯稱上飛機關機即拒絕聯絡，並封鎖臉書及電話；2周後，何在北市市民大道與重慶北路口，詐騙現金6000元。事後何未還錢且拒絕聯絡，被害人以為遭港人詐騙，報警後才知何是正港台灣人。

檢警查出，何詐騙犯行一籮筐，早在2014年就多次佯裝港人詐騙台人愛心，以遺失護照、到夜店玩、介紹香港工作等理由，陸續騙走3人現金2萬7115元及價值1萬500元I-PAD mini，被判刑11月確定，2016年10月才執行完畢。

此外，何男被控去年12月利用立可白塗改、影印變造台灣地區入出境許可證，向人詐騙900元，北院今年4月判何男徒刑4月；另何男2013年佯稱港人，搭訕百貨公司櫃姐後交往，藉機騙走她2支價值5萬元的手機，新北地院2016年判何徒刑5月。

(中時 )